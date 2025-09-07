530 сил и 3,5 с до сотни: в Украине появился новейший заряженный BMW за 7 миллионов (фото)

В Украине доступен новый BMW Alpina B4 GT Grand Coupe. Семейный спорткар на 530 сил способен развить более 300 км/ч.

Заряженный BMW Alpina сфотографировали в одном из столичных автосалонов. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Авто получило обвес, спойлер и 20-дюймовые диски Фото: Topcars UA

Alpina выполняет заводской тюнинг BMW с 70-х годов. В основе этого авто лежит лифтбек BMW 4 Series Gran Coupe. Модель выпускается небольшими партиями, а цена Alpina B4 GT в Украине составляет 7 миллионов гривен.

Новый BMW Alpina B4 GT Grand Coupe получил более мощную 3,0-литровую турбошестерню на 530 л. с. и 730 Н∙м. Полноприводный лифтбек способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 305 км/ч, то есть он является альтернативой BMW M3. Кроме того, доработали подвеску и тормоза авто.

BMW Alpina B4 GT способен развить 305 км/ч Фото: Topcars UA

Отличить BMW Alpina B4 GT Grand Coupe от стандартной модели можно по обвесу, измененным бамперам и небольшому заднему спойлеру. Также установлены 20-дюймовые диски, а сзади выглядывают четыре выхлопные трубы. В салоне улучшена отделка и установлены спортивные сиденья.

