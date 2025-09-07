530 сил і 3,5 с до сотні: в Україні з'явився новітній заряджений BMW за 7 мільйонів (фото)

В Україні доступний новий BMW Alpina B4 GT Grand Coupe. Сімейний спорткар на 530 сил здатен розвинути понад 300 км/год.

Заряджений BMW Alpina сфотографували в одному зі столичних автосалонів. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто отримало обвіс, спойлер та 20-дюймові диски Фото: Topcars UA

Alpina виконує заводський тюнінг BMW із 70-х років. В основі цього авто лежить ліфтбек BMW 4 Series Gran Coupe. Модель випускають невеликими партіями, а ціна Alpina B4 GT в Україні становить 7 мільйонів гривень.

Новий BMW Alpina B4 GT Grand Coupe отримав потужнішу 3,0-літрову турбошістку на 530 к. с. та 730 Н∙м. Повнопривідний ліфтбек здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 305 км/год, тобто він є альтернативою BMW M3. Крім того, доопрацювали підвіску та гальма авто.

BMW Alpina B4 GT здатен розвинути 305 км/год Фото: Topcars UA

Відрізнити BMW Alpina B4 GT Grand Coupe від стандартної моделі можна за обвісом, зміненими бамперами та невеликим заднім спойлером. Також встановлено 20-дюймові диски, а ззаду виглядають чотири вихлопні труби. У салоні покращено оздоблення та встановлені спортивні сидіння.

