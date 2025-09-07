530 сил і 3,5 с до сотні: в Україні з'явився новітній заряджений BMW за 7 мільйонів (фото)
В Україні доступний новий BMW Alpina B4 GT Grand Coupe. Сімейний спорткар на 530 сил здатен розвинути понад 300 км/год.
Заряджений BMW Alpina сфотографували в одному зі столичних автосалонів. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Alpina виконує заводський тюнінг BMW із 70-х років. В основі цього авто лежить ліфтбек BMW 4 Series Gran Coupe. Модель випускають невеликими партіями, а ціна Alpina B4 GT в Україні становить 7 мільйонів гривень.Важливо
Новий BMW Alpina B4 GT Grand Coupe отримав потужнішу 3,0-літрову турбошістку на 530 к. с. та 730 Н∙м. Повнопривідний ліфтбек здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 305 км/год, тобто він є альтернативою BMW M3. Крім того, доопрацювали підвіску та гальма авто.
Відрізнити BMW Alpina B4 GT Grand Coupe від стандартної моделі можна за обвісом, зміненими бамперами та невеликим заднім спойлером. Також встановлено 20-дюймові диски, а ззаду виглядають чотири вихлопні труби. У салоні покращено оздоблення та встановлені спортивні сидіння.
Між іншим, нещодавно в Києві бачили дуже рідкісний BMW 5 Series Alpina 90-х. Таких седанів існує лише 507.
