Классический Rolls-Royce 70-х возвращают в производство в новом формате (фото)

Люксовый Rolls-Royce Corniche 1971 года возвращается на рынок. Представительский кабриолет станет 500-сильным электромобилем.

Кабриолет Rolls-Royce Corniche возродила британская компания Halcyon. Всего планируют выпустить 60 электрокаров. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Вместо 6,75-литрового V8 новый Rolls-Royce Corniche получил вдвое более мощную электрическую установку на 507 л.с. Также появились адаптивные амортизаторы и современные тормоза.

Кабриолет получил 507-сильную установку

На выбор предложат два варианта батареи: запас хода составит 400 или 480 км. 800-вольтовое электрооборудование поддерживает быструю зарядку мощностью 230 кВт.

При желании покупателя дизайн Rolls-Royce Corniche могут не менять или же добавить больше хрома, эксклюзивный декор и современную диодную оптику.

В салоне появились климат-контроль и сенсорный дисплей

Салон Rolls-Royce Corniche сделали двухместным и отделали более дорогой кожей и деревом. Кроме того, установили климат-контроль, мультимедиа с сенсорным дисплеем, мощную акустику, подогрев и вентиляцию кресел. За доплату доступен набор фирменного багажа от Louis Vuitton.

Выпустят 60 электрических Rolls-Royce Corniche

Электромобили Rolls-Royce Corniche будут производиться вручную со второй половины 2026 года, причем на каждое авто будут тратить по 2000 часов. Цена кабриолета стартует с 400 000 фунтов стерлингов ($537 000).

