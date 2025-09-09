Класичний Rolls-Royce 70-х повертають у виробництво в новому форматі (фото)

Люксовий Rolls-Royce Corniche 1971 року повертається на ринок. Представницький кабріолет стане 500-сильним електромобілем.

Кабріолет Rolls-Royce Corniche відродила британська компанія Halcyon. Усього планують випустити 60 електрокарів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Замість 6,75-літрового V8 новий Rolls-Royce Corniche отримав удвічі потужнішу електричну установку на 507 к. с. Також з’явилися адаптивні амортизатори та сучасні гальма.

Кабріолет отримав 507-сильну установку

На вибір запропонують два варіанта батареї: запас ходу складе 400 або 480 км. 800-вольтне електрообладнання підтримує швидку зарядку потужністю 230 кВт.

За бажання покупця дизайн Rolls-Royce Corniche можуть не змінювати або ж додати більше хрому, ексклюзивний декор і сучасну діодну оптику.

У салоні з'явилися клімат-контроль та сенсорний дисплей

Салон Rolls-Royce Corniche зробили двомісним та оздобили дорожчими шкірою та деревом. Крім того, встановили клімат-контроль, мультимедіа з сенсорним дисплеєм, потужну акустику, підігрів і вентиляцію крісел. За доплату доступний набір фірмового багажу від Louis Vuitton.

Випустять 60 електричних Rolls-Royce Corniche

Електромобілі Rolls-Royce Corniche вироблятимуть вручну з другої половини 2026 року, причому на кожне авто витрачатимуть по 2000 годин. Ціна кабріолета стартує з 400 000 фунтів стерлінгів ($537 000).

