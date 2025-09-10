Будет убирать улицы и ухаживать за пожилыми людьми: суд наказал руководителя Ferrari

Руководитель Ferrari Джон Элканн выплатит многомиллионный штраф и проработает 1 год дворником или помощником в доме престарелых. Таким будет наказание за уклонение от уплаты налогов.

Related video

Соответствующее решение принял суд Турина после того, как Джон Элканн пошел на сделку с прокурорами. Об этом сообщает BBC.

Директор Ferrari Джон Элканн, а также его брат Лапо и сестра Джиневра согласились на год общественных работ и штраф в 183 миллиона евро. Они будут убирать улицы или помогать ухаживать за пожилыми людьми. Примечательно, что при этом они не признали себя виновными в уклонении от уплаты налогов.

Руководителя Ferrari и его родственников обвинили в неуплате налогов с имущества стоимостью 1 миллиард евро из наследства их бабушки Мареллы Аньелли, которая ушла из жизни в 2019 году.

Важно

Разогнался до 186 км/ч: в Киеве полиция обнаружила нарушителя на Ferrari (фото)

Семья Аньелли — одни из крупнейших промышленников в Италии. Именно эта семья основала FIAT и имеет наибольший пакет акций концерна, а также владеет футбольным клубом "Ювентус". Джон Элканн возглавляет Ferrari с 2017 года.

Судебный процесс по имуществу бывшего СЕО FIAT Джанни Аньелли и его жены Мареллы длился не один год. Джон, Лапо и Джиневра Элканн судились за наследство со своей матерью Маргаритой Аньелли, которая хочет, чтобы имущество досталось ее пяти детям от второго брака.

Кстати, Ferrari возродила знаменитый суперкар Testarossa. Новая модель имеет мощность более 1000 сил.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве на автовозе заметили Ferrari и "Запорожец".