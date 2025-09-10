Прибиратиме вулиці та доглядатиме за літніми людьми: суд покарав керівника Ferrari

Керівник Ferrari Джон Елканн виплатить багатомільйонний штраф та пропрацює 1 рік двірником або помічником у будинку для людей похилого віку. Таким буде покарання за ухилення від сплати податків.

Відповідне рішення прийняв суд Турина після того, як Джон Елканн пішов на угоду з прокурорами. Про це повідомляє BBC.

Директор Ferrari Джон Елканн, а також його брат Лапо та сестра Джиневра погодилися на рік громадських робіт та штраф у 183 мільйони євро. Вони прибиратимуть вулиці або допомагатимуть доглядати за літніми людьми. Примітно, що при цьому вони не визнали себе винними в ухиленні від сплати податків.

Керівника Ferrari та його родичів звинуватили в несплаті податків з майна вартістю 1 мільярд євро зі спадку їх бабусі Марелли Аньєллі, яка пішла з життя в 2019 році.

Сім’я Аньєллі – одні з найбільших промисловців у Італії. Саме ця родина заснувала FIAT і має найбільший пакет акцій концерну, а також володіє футбольним клубом "Ювентус". Джон Елканн очолює Ferrari з 2017 року.

Судовий процес щодо майна колишнього СЕО FIAT Джанні Аньєллі та його дружини Марелли тривав не один рік. Джон, Лапо та Джиневра Елканн судилися за спадок зі своєю матір’ю Маргаритою Аньєллі, яка прагне, аби майно дісталося її п’яти дітям від другого шлюбу.

