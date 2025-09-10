Обслуживание ударит по кошельку: аналитики рассказали, какие четыре машины лучше не покупать

Когда человек живет на социальное обеспечение или другой фиксированный доход, любая крупная покупка становится серьезным испытанием для бюджета. Особенно это касается автомобилей: даже относительно недорогие модели в перспективе могут стоить гораздо больше из-за частых ремонтов и расходов на обслуживание.

Related video

Издание GoBankingRates, опираясь на аналитику CarEdge, составило список транспортных средств, от приобретения которых лучше отказаться, если вы не имеете финансового запаса.

Пикапы Ram

На первый взгляд, пикапы Ram выглядят привлекательно: они мощные, вместительные и часто доступны на рынке подержанных авто. Однако реальность может неприятно удивить владельца. По данным CarEdge, средние расходы на обслуживание этих автомобилей за пять лет составляют 6 682 USD (примерно 274 600 грн), а за десять лет — уже 21 595 USD (887 900 грн).

Особенно дорогим в долгосрочной перспективе является Ram 3500. Его содержание в течение десятилетия может обойтись в 27 445 USD (1 128 600 грн). Для человека, который живет исключительно на социальные выплаты, такие расходы могут оказаться катастрофическими.

Другие популярные пикапы

Проблемы с высокой стоимостью обслуживания касаются не только Ram. Американские пикапы в целом известны тем, что со временем требуют значительных финансовых вливаний. Например, у Ford F-150 средние расходы за десять лет составляют 11 367 USD (467 500 грн). Более мощная версия Ford F-450 еще дороже — около 16 170 USD (665 500 грн).

Chevrolet тоже не отстает: Silverado 2500 за десятилетие потребует около 15 462 USD (636 000 грн), а Silverado 3500 — 15 497 USD (637 600 грн). Даже GMC Sierra 1500, которая считается более "экономным" вариантом, все равно обойдется в среднем в 10 002 USD (411 200 грн).

Chevrolet Silverado 2500 Фото: Getty Images

Таким образом, даже если начальная цена кажется приемлемой, регулярные расходы на ремонт и сервис быстро "съедят" бюджет, что делает пикапы невыгодным выбором для людей с фиксированным доходом.

джип

Jeep — еще одна марка, которую эксперты советуют обходить стороной. Она привлекает своим имиджем и узнаваемым дизайном, но на практике оказывается дорогой во владении. За пять лет владелец Jeep потратит в среднем 3 757 USD (154 600 грн), а за десять — 11 690 USD (481 200 грн).

Отдельные модели стоят еще дороже: Jeep Gladiator — 12 679 USD (521 300 грн), Jeep Grand Wagoneer — около 12 375 USD (508 900 грн), а Jeep Wrangler — 11 664 USD (480 200 грн).

Джип Вранглер Фото: Getty Images

Кроме того, этот бренд имеет репутацию "прожорливого" из-за значительного расхода топлива. Для пенсионера или человека на социальном обеспечении Jeep может стать настоящим финансовым бременем.

Фургоны и минивэны

Кажется, что логичная альтернатива пикапам — это фургон или минивэн. Они удобны, вместительны и нередко используются для семейных поездок. Однако и здесь следует быть осторожным. Данные CarEdge свидетельствуют, что Ram ProMaster в течение десяти лет "съест" в среднем 21 677 USD (891 800 грн). Пассажирский Chevrolet Express потребует примерно 12 309 USD (506 700 грн), а минивэны Chrysler Pacifica и Voyager — 11 520 USD (474 000 грн) и 11 207 USD (461 700 грн) соответственно.

Крайслер Пасифика Фото: Getty Images

Итак, эти авто, хоть и кажутся практичными, часто оказываются не менее дорогими, чем пикапы, и могут стать неудачным выбором для тех, кто не имеет финансовой подушки.

Покупка автомобиля для человека с фиксированным доходом всегда должна быть взвешенным решением. Начальная цена — не главный показатель. Гораздо важнее учесть долгосрочные расходы на топливо, сервис и ремонт.

Пикапы Ram и Ford, Chevrolet Silverado, GMC Sierra, автомобили Jeep, а также большинство фургонов и минивэнов известны высокой стоимостью владения. Для людей, которые полагаются исключительно на социальное обеспечение, такие расходы могут стать непосильными. Гораздо разумнее обратить внимание на компактные и экономичные модели, которые не потребуют чрезмерных затрат в будущем.

Как сообщал Фокус, опытный механик назвал модели авто, которые не купит ни в коем случае.

Ранее Фокус рассказывал о самых надежных недорогих авто с пробегом.