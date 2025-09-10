Обслуговування вдарить по гаманцю: аналітики розповіли, які чотири автівки краще не купляти

Коли людина живе на соціальне забезпечення чи інший фіксований дохід, будь-яка велика покупка стає серйозним випробуванням для бюджету. Особливо це стосується автомобілів: навіть відносно недорогі моделі у перспективі можуть коштувати набагато більше через часті ремонти та витрати на обслуговування.

Видання GoBankingRates, спираючись на аналітику CarEdge, склало список транспортних засобів, від придбання яких краще відмовитися, якщо ви не маєте фінансового запасу.

Пікапи Ram

На перший погляд, пікапи Ram виглядають привабливо: вони потужні, місткі й часто доступні на ринку вживаних авто. Проте реальність може неприємно здивувати власника. За даними CarEdge, середні витрати на обслуговування цих автомобілів за п’ять років становлять 6 682 USD (приблизно 274 600 грн), а за десять років – уже 21 595 USD (887 900 грн).

Особливо дорогим у довгостроковій перспективі є Ram 3500. Його утримання протягом десятиліття може обійтися у 27 445 USD (1 128 600 грн). Для людини, яка живе виключно на соціальні виплати, такі витрати можуть виявитися катастрофічними.

Інші популярні пікапи

Проблеми з високою вартістю обслуговування стосуються не лише Ram. Американські пікапи загалом відомі тим, що з часом вимагають значних фінансових вливань. Наприклад, у Ford F-150 середні витрати за десять років складають 11 367 USD (467 500 грн). Більш потужна версія Ford F-450 ще дорожча – близько 16 170 USD (665 500 грн).

Chevrolet теж не відстає: Silverado 2500 за десятиліття потребує близько 15 462 USD (636 000 грн), а Silverado 3500 – 15 497 USD (637 600 грн). Навіть GMC Sierra 1500, яка вважається більш "економним" варіантом, все одно обійдеться в середньому у 10 002 USD (411 200 грн).

Chevrolet Silverado 2500 Фото: Getty Images

Таким чином, навіть якщо початкова ціна здається прийнятною, регулярні витрати на ремонт і сервіс швидко "з’їдять" бюджет, що робить пікапи невигідним вибором для людей із фіксованим доходом.

Jeep

Jeep – ще одна марка, яку експерти радять обходити стороною. Вона приваблює своїм іміджем і впізнаваним дизайном, але на практиці виявляється дорогою у володінні. За п’ять років власник Jeep витратить у середньому 3 757 USD (154 600 грн), а за десять – 11 690 USD (481 200 грн).

Окремі моделі коштують ще дорожче: Jeep Gladiator – 12 679 USD (521 300 грн), Jeep Grand Wagoneer – близько 12 375 USD (508 900 грн), а Jeep Wrangler – 11 664 USD (480 200 грн).

Jeep Wrangler Фото: Getty Images

Крім того, цей бренд має репутацію "ненажерливого" через значні витрати пального. Для пенсіонера чи людини на соціальному забезпеченні Jeep може стати справжнім фінансовим тягарем.

Фургони та мінівени

Здається, що логічна альтернатива пікапам – це фургон чи мінівен. Вони зручні, місткі й нерідко використовуються для сімейних поїздок. Проте й тут слід бути обережним. Дані CarEdge свідчать, що Ram ProMaster протягом десяти років "з’їсть" у середньому 21 677 USD (891 800 грн). Пасажирський Chevrolet Express потребує приблизно 12 309 USD (506 700 грн), а мінівени Chrysler Pacifica та Voyager – 11 520 USD (474 000 грн) та 11 207 USD (461 700 грн) відповідно.

Chrysler Pacifica Фото: Getty Images

Отже, ці авто, хоч і здаються практичними, часто виявляються не менш дорогими за пікапи, і можуть стати невдалим вибором для тих, хто не має фінансової подушки.

Купівля автомобіля для людини з фіксованим доходом завжди повинна бути зваженим рішенням. Початкова ціна – не головний показник. Набагато важливіше врахувати довгострокові витрати на паливо, сервіс та ремонт.

Пікапи Ram і Ford, Chevrolet Silverado, GMC Sierra, автомобілі Jeep, а також більшість фургонів і мінівенів відомі високою вартістю володіння. Для людей, які покладаються виключно на соціальне забезпечення, такі витрати можуть стати непосильними. Набагато розумніше звернути увагу на компактні та економічні моделі, які не потребують надмірних витрат у майбутньому.

