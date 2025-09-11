4,9 с до сотни и запас хода 1300 км: BYD выпустил недорогой семейный внедорожник (фото)

В Китае представили новый BYD FCB Tai 7. Доступный электрифицированный внедорожник может проехать до 200 км на электротяге.

BYD FCB (Fang Cheng Bao) Tai 7 поступает в продажу на китайском рынке. Цена внедорожника составляет от 179 800 до 219 800 юаней ($25 200 — 30 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто получило мощные гибридные установки Фото: BYD Auto

Большой внедорожник BYD FCB Tai 7 отличается угловатым дизайном с высоким капотом, расширенными колесными арками и вертикальными задними стойками крыши.

Размеры BYD FCB Tai 7:

длина — 4999 мм;

ширина — 1995 мм;

высота — 1865 мм;

колесная база — 2920 мм.

Запас хода достигает 1300 км Фото: BYD Auto

В салоне BYD FCB Tai 7 установлен цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Отдельные мониторы установили для задних пассажиров.

Объем багажника со сложенными креслами второго ряда составляет 1880 л. Комплектация BYD FCB Tai 7 включает холодильник и акустику с 20 динамиками, а за доплату предлагают систему полуавтономного движения.

На передней панели установлены два экрана Фото: BYD Auto

Плагин-гибрид BYD FCB Tai 7 оснащен силовыми установками с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромоторами. Заднеприводный вариант имеет 422 л. с., а полноприводный — 637 сил. Более мощная версия стартует до сотни за 4,5 с.

Расход топлива составляет 4,9 л на 100 км. На выбор предлагают батареи на 26,6 и 35,6 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет от 135 до 200 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1300 км.

Объем багажника со сложенными задними креслами составляет 1880 л. Фото: BYD Auto

Новый BYD FCB Tai 7 подготовлен к бездорожью и может преодолевать броды глубиной 60 см. Активная подвеска с индивидуальным управлением для каждого колеса позволяет развивать 80 км/ч с пробитой шиной.

