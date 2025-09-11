4,9 с до сотні і запас ходу 1300 км: BYD випустив недорогий сімейний позашляховик (фото)
У Китаї представили новий BYD FCB Tai 7. Доступний електрифікований позашляховик може проїхати до 200 км на електротязі.
BYD FCB (Fang Cheng Bao) Tai 7 надходить у продаж на китайському ринку. Ціна позашляховика становить від 179 800 до 219 800 юанів ($25 200 – 30 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Великий позашляховик BYD FCB Tai 7 вирізняється кутастим дизайном із високим капотом, розширеними колісними арками та вертикальними задніми стійками даху.
Розміри BYD FCB Tai 7:
- довжина – 4999 мм;
- ширина – 1995 мм;
- висота – 1865 мм;
- колісна база – 2920 мм.
У салоні BYD FCB Tai 7 встановлено цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Окремі монітори встановили для задніх пасажирів.
Об’єм багажника зі складеними кріслами другого ряду становить 1880 л. Комплектація BYD FCB Tai 7 включає холодильник і акустику з 20 динаміками, а за доплату пропонують систему напівавтономного руху.
Плагін-гібрид BYD FCB Tai 7 оснащений силовими установками з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромоторами. Задньопривідний варіант має 422 к. с., а повнопривідний – 637 сил. Потужніша версія стартує до сотні за 4,5 с.Важливо
Витрата пального становить 4,9 л на 100 км. На вибір пропонують батареї на 26,6 та 35,6 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить від 135 до 200 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1300 км.
Новий BYD FCB Tai 7 підготовлений до бездоріжжя і може долати броди глибиною 60 см. Активна підвіска з індивідуальним керуванням для кожного колеса дозволяє розвивати 80 км/год із пробитою шиною.
