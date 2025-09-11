Підтримайте нас RU
4,9 с до сотні і запас ходу 1300 км: BYD випустив недорогий сімейний позашляховик (фото)

BYD FCB 7
BYD FCB Tai 7 — п'ятиметровий електрифікований позашляховик | Фото: BYD Auto

У Китаї представили новий BYD FCB Tai 7. Доступний електрифікований позашляховик може проїхати до 200 км на електротязі.

BYD FCB (Fang Cheng Bao) Tai 7 надходить у продаж на китайському ринку. Ціна позашляховика становить від 179 800 до 219 800 юанів ($25 200 – 30 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

BYD FCB Tai 7
Авто отримало потужні гібридні установки
Фото: BYD Auto

Великий позашляховик BYD FCB Tai 7 вирізняється кутастим дизайном із високим капотом, розширеними колісними арками та вертикальними задніми стійками даху.

Розміри BYD FCB Tai 7:

  • довжина – 4999 мм;
  • ширина – 1995 мм;
  • висота – 1865 мм;
  • колісна база – 2920 мм.
BYD FCB 7
Запас ходу сягає 1300 км
Фото: BYD Auto

У салоні BYD FCB Tai 7 встановлено цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Окремі монітори встановили для задніх пасажирів.

Об’єм багажника зі складеними кріслами другого ряду становить 1880 л. Комплектація BYD FCB Tai 7 включає холодильник і акустику з 20 динаміками, а за доплату пропонують систему напівавтономного руху.

Салон BYD FCB Tai 7
На передній панелі встановлено два екрани
Фото: BYD Auto

Плагін-гібрид BYD FCB Tai 7 оснащений силовими установками з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромоторами. Задньопривідний варіант має 422 к. с., а повнопривідний – 637 сил. Потужніша версія стартує до сотні за 4,5 с.

Витрата пального становить 4,9 л на 100 км. На вибір пропонують батареї на 26,6 та 35,6 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить від 135 до 200 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1300 км.

Багажник BYD FCB Tai 7
Об"єм багажника зі складеними задніми кріслами складає 1880 л
Фото: BYD Auto

Новий BYD FCB Tai 7 підготовлений до бездоріжжя і може долати броди глибиною 60 см. Активна підвіска з індивідуальним керуванням для кожного колеса дозволяє розвивати 80 км/год із пробитою шиною.

