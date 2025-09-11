Внедорожный спорткар: Volkswagen показал необычный электрокроссовер на базе Polo (фото)

Обнародованы изображения нового Volkswagen EVX. Нестандартный электромобиль сочетает в себе черты двухдверного купе и кроссовера.

Электромобиль Volkswagen EVX рассекретили в рамках автошоу IAA Mobility в Мюнхене, однако пока не воплотили в металле. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Volkswagen EVX создали в знаменитом ателье ItalDesign. Пока это концепт и пока не известно, станет ли он основой для серийного электрокара.

У авто расширенные колесные арки и спойлер на крыше Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen EVX не похож на другие электрокары марки. Он отличается атлетичным дизайном с короткими свесами кузова, высокой оконной линией и изогнутой крышей. Его "нос" и задняя часть заострены, а фары и фонари тоненькие. Также привлекают к себе внимание большие колесные диски и камеры вместо зеркал заднего вида.

Размеры Volkswagen EVX:

длина — 4230 мм;

ширина — 1820 мм;

высота — 1490 мм.

Внешность авто разработали в ателье ItalDesign Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen EVX не показали, однако отметили, что двухдверный электрокроссовер имеет посадочную формулу 2+2.

Также отмечается, что в основе авто лежит платформа МЕВ+, которую также использует новый электромобиль Volkswagen Polo. Ожидается, что именно у этого хэтчбек могут позаимствовать и 223-сильный электромотор.

