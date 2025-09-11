Внедорожный спорткар: Volkswagen показал необычный электрокроссовер на базе Polo (фото)
Обнародованы изображения нового Volkswagen EVX. Нестандартный электромобиль сочетает в себе черты двухдверного купе и кроссовера.
Электромобиль Volkswagen EVX рассекретили в рамках автошоу IAA Mobility в Мюнхене, однако пока не воплотили в металле. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Volkswagen EVX создали в знаменитом ателье ItalDesign. Пока это концепт и пока не известно, станет ли он основой для серийного электрокара.
Кроссовер Volkswagen EVX не похож на другие электрокары марки. Он отличается атлетичным дизайном с короткими свесами кузова, высокой оконной линией и изогнутой крышей. Его "нос" и задняя часть заострены, а фары и фонари тоненькие. Также привлекают к себе внимание большие колесные диски и камеры вместо зеркал заднего вида.
Размеры Volkswagen EVX:
- длина — 4230 мм;
- ширина — 1820 мм;
- высота — 1490 мм.
Салон Volkswagen EVX не показали, однако отметили, что двухдверный электрокроссовер имеет посадочную формулу 2+2.
Также отмечается, что в основе авто лежит платформа МЕВ+, которую также использует новый электромобиль Volkswagen Polo. Ожидается, что именно у этого хэтчбек могут позаимствовать и 223-сильный электромотор.
