Позашляховий спорткар: Volkswagen показав незвичний електрокросовер на базі Polo (фото)
Оприлюднено зображення нового Volkswagen EVX. Нестандартний електромобіль поєднує в собі риси дводверного купе та кросовера.
Електромобіль Volkswagen EVX розсекретили в рамках автошоу IAA Mobility у Мюнхені, проте поки не втілили в металі. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Volkswagen EVX створили в знаменитому ательє ItalDesign. Поки це концепт і наразі не відомо, чи стане він основою для серійного електрокара.
Кросовер Volkswagen EVX не схожий на інші електрокари марки. Він вирізняється атлетичним дизайном із короткими звисами кузова, високою віконною лінією і вигнутим дахом. Його "ніс" та задня частина загострені, а фари та ліхтарі тоненькі. Також привертають до себе увагу великі колісні диски та камери замість дзеркал заднього виду.
Розміри Volkswagen EVX:
- довжина – 4230 мм;
- ширина – 1820 мм;
- висота – 1490 мм.
Салон Volkswagen EVX не показали, проте зазначили, що дводверний електрокросовер має посадкову формулу 2+2.
Також зазначається, що в основі авто лежить платформа МЕВ+, яку також використовує новий електромобіль Volkswagen Polo. Очікується, що саме в цього хетчбек можуть запозичити і 223-сильний електромотор.
Між іншим, на автошоу IAA презентували і найдешевший електрокросовер Volkswagen.
Також Фокус розповідав, що на український ринок виходить новий електрокросовер Ford.