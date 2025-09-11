Позашляховий спорткар: Volkswagen показав незвичний електрокросовер на базі Polo (фото)

Оприлюднено зображення нового Volkswagen EVX. Нестандартний електромобіль поєднує в собі риси дводверного купе та кросовера.

Електромобіль Volkswagen EVX розсекретили в рамках автошоу IAA Mobility у Мюнхені, проте поки не втілили в металі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Volkswagen EVX створили в знаменитому ательє ItalDesign. Поки це концепт і наразі не відомо, чи стане він основою для серійного електрокара.

В авто розширені колісні арки та спойлер на даху Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen EVX не схожий на інші електрокари марки. Він вирізняється атлетичним дизайном із короткими звисами кузова, високою віконною лінією і вигнутим дахом. Його "ніс" та задня частина загострені, а фари та ліхтарі тоненькі. Також привертають до себе увагу великі колісні диски та камери замість дзеркал заднього виду.

Розміри Volkswagen EVX:

довжина – 4230 мм;

ширина – 1820 мм;

висота – 1490 мм.

Зовнішність авто розробили в ательє ItalDesign Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen EVX не показали, проте зазначили, що дводверний електрокросовер має посадкову формулу 2+2.

Також зазначається, що в основі авто лежить платформа МЕВ+, яку також використовує новий електромобіль Volkswagen Polo. Очікується, що саме в цього хетчбек можуть запозичити і 223-сильний електромотор.

