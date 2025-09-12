Украинцы покупают все меньше дизельных авто: какие модели сохраняют спрос (фото)
Спрос на дизельные авто в Украине продолжает снижаться. Самыми популярными являются новые и подержанные модели Renault.
За август 2025 года в Украине поставили на учет 5 тысяч дизельных авто. Это на 9% меньше, чем в июле и сразу на 39% меньше, чем в августе 2024 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Новых дизельных авто приобрели всего 1,1 тыс., что на 9% меньше, чем в июле. Среди них преобладают кроссоверы и внедорожники, а самым популярным является Renault Duster.
Топ 5 популярных новых авто с дизелем в Украине за август 2025 года:
- Renault Duster — 310 проданных авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 144 ед.
- Volkswagen Touareg — 120 ед.
- Toyota Hilux — 69 ед.
- Toyota Land Cruiser — 66 ед.
Дизельных авто с пробегом впервые зарегистрировали 3,9 тыс. и в этом сегменте также прослеживается падение на 9%. Обычно выбирают модели С-класса, а лидером является Renault Megane.
Самые популярные подержанные авто с дизелем в Украине:
- Renault Megane — 333 проданных авто.
- Nissan Qashqai — 282 ед.
- Skoda Octavia — 238 ед.
- Volkswagen Passat — 198 ед.
- Volkswagen Golf — 140 ед.
Примечательно, что спрос на электромобили в Украине стремительно растет и их продали больше, чем дизельных авто.
