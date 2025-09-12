Українці купують все менше дизельних авто: які моделі зберігають попит (фото)

Попит на дизельні авто в Україні продовжує знижуватися. Найпопулярнішими є нові та вживані моделі Renault.

Related video

За серпень 2025 року в Україні поставили на облік 5 тисяч дизельних авто. Це на 9% менше, аніж у липні та одразу на 39% менше, аніж у серпні 2024 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Нових дизельних авто придбали усього 1,1 тис., що на 9% менше, аніж у липні. Серед них переважають кросовери та позашляховики, а найпопулярнішим є Renault Duster.

Renault Duster — найпопулярніше нове авто з дизелем Фото: Renault

Топ 5 популярних нових авто з дизелем в Україні за серпень 2025 року:

Renault Duster – 310 проданих авто. Toyota Land Cruiser Prado – 144 од. Volkswagen Touareg – 120 од. Toyota Hilux – 69 од. Toyota Land Cruiser – 66 од.

Важливо

Удвічі дешевший за Tesla Cybertruck: в Україні з'явився новий рамний електропікап (фото)

Дизельних авто з пробігом вперше зареєстрували 3,9 тис. і в цьому сегменті також прослідковується падіння на 9%. Зазвичай обирають моделі С-класу, а лідером є Renault Megane.

Renault Megane лідирує у вживаному сегменті Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні:

Renault Megane – 333 проданих авто. Nissan Qashqai – 282 од. Skoda Octavia – 238 од. Volkswagen Passat – 198 од. Volkswagen Golf – 140 од.

Примітно, що попит на електромобілі в Україні стрімко зростає і їх продали більше, аніж дизельних авто.

Також Фокус розповідав, що на український ринок виходить новий Kia Sportage 2025.