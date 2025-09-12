Українці купують все менше дизельних авто: які моделі зберігають попит (фото)
Попит на дизельні авто в Україні продовжує знижуватися. Найпопулярнішими є нові та вживані моделі Renault.
За серпень 2025 року в Україні поставили на облік 5 тисяч дизельних авто. Це на 9% менше, аніж у липні та одразу на 39% менше, аніж у серпні 2024 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Нових дизельних авто придбали усього 1,1 тис., що на 9% менше, аніж у липні. Серед них переважають кросовери та позашляховики, а найпопулярнішим є Renault Duster.
Топ 5 популярних нових авто з дизелем в Україні за серпень 2025 року:
- Renault Duster – 310 проданих авто.
- Toyota Land Cruiser Prado – 144 од.
- Volkswagen Touareg – 120 од.
- Toyota Hilux – 69 од.
- Toyota Land Cruiser – 66 од.
Дизельних авто з пробігом вперше зареєстрували 3,9 тис. і в цьому сегменті також прослідковується падіння на 9%. Зазвичай обирають моделі С-класу, а лідером є Renault Megane.
Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні:
- Renault Megane – 333 проданих авто.
- Nissan Qashqai – 282 од.
- Skoda Octavia – 238 од.
- Volkswagen Passat – 198 од.
- Volkswagen Golf – 140 од.
Примітно, що попит на електромобілі в Україні стрімко зростає і їх продали більше, аніж дизельних авто.
Також Фокус розповідав, що на український ринок виходить новий Kia Sportage 2025.