Українці купують все менше дизельних авто: які моделі зберігають попит (фото)

дизельне пальне
В Україні знижуються продажі дизельних авто | Фото: stock.adobe.com

Попит на дизельні авто в Україні продовжує знижуватися. Найпопулярнішими є нові та вживані моделі Renault.

За серпень 2025 року в Україні поставили на облік 5 тисяч дизельних авто. Це на 9% менше, аніж у липні та одразу на 39% менше, аніж у серпні 2024 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Нових дизельних авто придбали усього 1,1 тис., що на 9% менше, аніж у липні. Серед них переважають кросовери та позашляховики, а найпопулярнішим є Renault Duster.

Renault Duster
Renault Duster — найпопулярніше нове авто з дизелем
Фото: Renault

Топ 5 популярних нових авто з дизелем в Україні за серпень 2025 року:

  1. Renault Duster – 310 проданих авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado – 144 од.
  3. Volkswagen Touareg – 120 од.
  4. Toyota Hilux – 69 од.
  5. Toyota Land Cruiser – 66 од.
Дизельних авто з пробігом вперше зареєстрували 3,9 тис. і в цьому сегменті також прослідковується падіння на 9%. Зазвичай обирають моделі С-класу, а лідером є Renault Megane.

Renault Megane
Renault Megane лідирує у вживаному сегменті
Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні:

  1. Renault Megane – 333 проданих авто.
  2. Nissan Qashqai – 282 од.
  3. Skoda Octavia – 238 од.
  4. Volkswagen Passat – 198 од.
  5. Volkswagen Golf – 140 од.

Примітно, що попит на електромобілі в Україні стрімко зростає і їх продали більше, аніж дизельних авто.

Також Фокус розповідав, що на український ринок виходить новий Kia Sportage 2025.