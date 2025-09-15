Усиленная защита и 530 сил: в продажу поступил самый дорогой BMW X5 за 380 000 евро (фото)
В Германии за 380 000 евро продается нестандартный BMW X5 M60i. Кроссовер превратили в премиальный бронеавтомобиль.
Необычный тюнинг BMW X5 выполнило немецкое ателье Hollman, которое специализируется на защищенных авто. Подробности проекта раскрыли на его сайте.
Новый BMW X5 Hollman за 380 000 евро бронировали по стандарту VR6, то есть он выдерживает обстрел из автоматического оружия калибром 7,62 мм и взрыв гранаты под днищем.
Кроссовер BMW X5 получил защиту в дверях и днище, а также пуленепробиваемые стекла и шины, которые позволяют продолжать движение при проколе.
Визуально бронированный BMW X5 M60i почти ничем не отличается от стандартной модели. Кроссовер сохранил спортивную подвеску и 20-дюймовые диски.
В салоне BMW X5 сохранили кожаную отделку и спортивные кресла с электроприводом и подогревом. Также есть четырехзонный климат-контроль, камеры, набор систем безопасности и парковочный автопилот.
Кроссовер BMW X5 M60i оснащен стандартным 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 530 сил и 8-ступенчатым автоматом. Он стал тяжелее и медленнее, а средний расход топлива вырос до 13,6 л на 100 км.
