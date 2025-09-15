Усиленная защита и 530 сил: в продажу поступил самый дорогой BMW X5 за 380 000 евро (фото)

В Германии за 380 000 евро продается нестандартный BMW X5 M60i. Кроссовер превратили в премиальный бронеавтомобиль.

Related video

Необычный тюнинг BMW X5 выполнило немецкое ателье Hollman, которое специализируется на защищенных авто. Подробности проекта раскрыли на его сайте.

Авто оснащено 530-сильным V8 твин-турбо

Новый BMW X5 Hollman за 380 000 евро бронировали по стандарту VR6, то есть он выдерживает обстрел из автоматического оружия калибром 7,62 мм и взрыв гранаты под днищем.

Кроссовер BMW X5 получил защиту в дверях и днище, а также пуленепробиваемые стекла и шины, которые позволяют продолжать движение при проколе.

Кроссовер сохранил роскошный кожаный салон

Визуально бронированный BMW X5 M60i почти ничем не отличается от стандартной модели. Кроссовер сохранил спортивную подвеску и 20-дюймовые диски.

Важно

Альтернатива X3: дебютировал конкурент Tesla Model Y от BMW с запасом хода 800 км (фото)

В салоне BMW X5 сохранили кожаную отделку и спортивные кресла с электроприводом и подогревом. Также есть четырехзонный климат-контроль, камеры, набор систем безопасности и парковочный автопилот.

Цена бронированного BMW X5 составляет 380 000 евро

Кроссовер BMW X5 M60i оснащен стандартным 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 530 сил и 8-ступенчатым автоматом. Он стал тяжелее и медленнее, а средний расход топлива вырос до 13,6 л на 100 км.

Кстати, недавно в Украину привезли новейший заряженный BMW на 530 сил.

Также Фокус писал о самом мощном седане BMW мощностью 900 сил.