Более 900 сил и брутальный дизайн: выпущен самый мощный седан BMW (фото)

Новый BMW M5 G60 получил экстремальную сверхмощную версию MH5 900 E. Спортивный седан отличается агрессивной внешностью и имеет силовую установку мощностью более 900 л.с.

Тюнинг BMW M5 выполнили в немецком ателье Manhart, которое давно работает с различными моделями баварского бренда. Подробности новинки раскрыли на его сайте.

Седан получил карбоновые обвес, спойлер и диффузор Фото: Manhart

Новый BMW M5 Manhart MH5 900 E сохраняет плагин-гибридную установку с 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором, однако ее отдача существенно выросла. Мощность увеличили с 727 до 910 сил, а крутящий момент — с 1000 до 1200 Н∙м. Это самый мощный седан BMW. Также появился спортивный выхлоп.

Характеристики BMW M5 Manhart не раскрывают, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 3,5 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Седан способен передвигаться на электротяге.

Тюнинг BMW M5 от Manhart также включает установку спортивной подвески от KW с заниженным клиренсом. Стандартными для авто являются карбоново-керамические тормоза.

Мощность BMW M5 выросла до 910 сил Фото: Manhart

Manhart MH5 900 E отличается от стандартного BMW M5 G60 более агрессивным дизайном с новыми бамперами, а также карбоновым обвесом, диффузором и спойлером. Можно выбрать кованые диски диаметром 21 или 22 дюйма. В салоне потолок обшили алькантарой.

