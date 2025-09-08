Более 900 сил и брутальный дизайн: выпущен самый мощный седан BMW (фото)
Новый BMW M5 G60 получил экстремальную сверхмощную версию MH5 900 E. Спортивный седан отличается агрессивной внешностью и имеет силовую установку мощностью более 900 л.с.
Тюнинг BMW M5 выполнили в немецком ателье Manhart, которое давно работает с различными моделями баварского бренда. Подробности новинки раскрыли на его сайте.
Новый BMW M5 Manhart MH5 900 E сохраняет плагин-гибридную установку с 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором, однако ее отдача существенно выросла. Мощность увеличили с 727 до 910 сил, а крутящий момент — с 1000 до 1200 Н∙м. Это самый мощный седан BMW. Также появился спортивный выхлоп.Важно
Характеристики BMW M5 Manhart не раскрывают, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 3,5 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Седан способен передвигаться на электротяге.
Тюнинг BMW M5 от Manhart также включает установку спортивной подвески от KW с заниженным клиренсом. Стандартными для авто являются карбоново-керамические тормоза.
Manhart MH5 900 E отличается от стандартного BMW M5 G60 более агрессивным дизайном с новыми бамперами, а также карбоновым обвесом, диффузором и спойлером. Можно выбрать кованые диски диаметром 21 или 22 дюйма. В салоне потолок обшили алькантарой.
