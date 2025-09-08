Понад 900 сил і брутальний дизайн: випущено найпотужніший седан BMW (фото)

Новий BMW M5 G60 отримав екстремальну надпотужну версію MH5 900 E. Спортивний седан вирізняється агресивною зовнішністю та має силову установку потужністю понад 900 к. с.

Тюнінг BMW M5 виконали в німецькому ательє Manhart, яке давно працює з різними моделями баварського бренду. Подробиці новинки розкрили на його сайті.

Седан отримав карбонові обвіс, спойлер та дифузор Фото: Manhart

Новий BMW M5 Manhart MH5 900 E зберігає плагін-гібридну установку з 4,4-літровим V8 твін-турбо та електромотором, проте її віддача суттєво зросла. Потужність збільшили з 727 до 910 сил, а крутний момент – із 1000 до 1200 Н∙м. Це найпотужніший седан BMW. Також з’явився спортивний вихлоп.

Характеристики BMW M5 Manhart не розкривають, але відомо, що розгін до 100 км/год займає менш ніж 3,5 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год. Седан здатен пересуватися на електротязі.

Тюнінг BMW M5 від Manhart також включає встановлення спортивної підвіски від KW із заниженим кліренсом. Стандартними для авто є карбоново-керамічні гальма.

Потужність BMW M5 зросла до 910 сил Фото: Manhart

Manhart MH5 900 E відрізняється від стандартного BMW M5 G60 агресивнішим дизайном із новими бамперами, а також карбоновими обвісом, дифузором та спойлером. Можна обрати ковані диски діаметром 21 або 22 дюйма. У салоні стелю обшили алькантарою.

