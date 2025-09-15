Посилений захист і 530 сил: у продаж надійшов найдорожчий BMW X5 за 380 000 євро (фото)

У Німеччині за 380 000 євро продається нестандартний BMW X5 M60i. Кросовер перетворили на преміальний бронеавтомобіль.

Незвичний тюнінг BMW X5 виконало німецьке ательє Hollman, яке спеціалізується на захищених авто. Подробиці проєкту розкрили на його сайті.

Авто оснащене 530-сильним V8 твін-турбо

Новий BMW X5 Hollman за 380 000 євро бронювали за стандартом VR6, тобто він витримує обстріл із автоматичної зброї калібром 7,62 мм та вибух гранати під днищем.

Кросовер BMW X5 отримав захист у дверях та днищі, а також куленепробивне скло та шини, які дозволяють продовжувати рух при проколі.

Кросовер зберіг розкішнний шкіряний салон

Візуально броньований BMW X5 M60i майже нічим не відрізняється від стандартної моделі. Кросовер зберіг спортивну підвіску та 20-дюймові диски.

У салоні BMW X5 зберегли шкіряне оздоблення та спортивні крісла з електроприводом та підігрівом. Також є чотиризонний клімат-контроль, камери, набір систем безпеки та паркувальний автопілот.

Ціна броньованого BMW X5 становить 380 000 євро

Кросовер BMW X5 M60i оснащений стандартним 4,4-літровим V8 твін-турбо потужністю 530 сил та 8-ступінчастим автоматом. Він став важчим і повільнішим, а середня витрата пального зросла до 13,6 л на 100 км.

