Джентльменский спорткар: в Киеве заметили редкий 500-сильный Jaguar (фото)

В Киеве сфотографировали купе Jaguar XKR 2011 года. Заряженный спорткар оснащен мощный компрессорный V8 на 510 сил.

Купе Jaguar XKR является раритетом в Украине, хотя и продавался у нас официально. Фото купе опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Jaguar XKR узнается по заостренному спойлеру и четырем выхлопным трубам Фото: Topcars UA

Роскошная туристическая модель Jaguar XK второго поколения выпускалась с 2006 по 2014 год и не была массовой — каждый год выпускали по 3-6 тысяч купе и кабриолетов, причем заряженные XKR были в меньшинстве.

Главное отличие Jaguar XKR скрывается под капотом — там установлен 5,0-литровый компрессорный V8, который на модели 2011 года развивает 510 л.с. и 625 Н∙м.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Jaguar

Большое 4,8-метровое авто изготовлено из алюминия, поэтому весит всего 1,6 тонны. С 6-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.

От стандартной версии заряженное купе Jaguar XKR отличается более агрессивными бамперами, "жабрами" на капоте и заостренным спойлером.

Авто способно развить 280 км/ч Фото: Topcars UA

Кроме того, Jaguar XKR получил 20-дюймовые диски, а сзади видны четыре выхлопные трубы. В салоне установили спортивные сиденья.

Между прочим, недавно в Киеве видели предшественника этой модели — яркий кабриолет Jaguar XJS.

Также Фокус писал, что в столице заметили новейший 830-сильный суперкар Ferrari за $340 000.