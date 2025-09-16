Підтримайте нас RU
Авто

Джентльменський спорткар: у Києві помітили рідкісний 500-сильний Jaguar (фото)

Jaguar XKR 2011
Jaguar XKR — 510-сильна заряджена версія купе | Фото: Topcars UA

У Києві сфотографували купе Jaguar XKR 2011 року. Заряджений спорткар оснащений потужний компресорний V8 на 510 сил.

Купе Jaguar XKR є раритетом в Україні, хоча і продавався в нас офіційно. Фото купе опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Jaguar XKR
Jaguar XKR пізнається за загостреним спойлером і чотирма вихлопники трубами
Фото: Topcars UA

Розкішна туристична модель Jaguar XK другого покоління випускалася з 2006 по 2014 рік і не була масовою – щороку випускали по 3-6 тисяч купе і кабріолетів, причому заряджені XKR були в меншості.

Головна відмінність Jaguar XKR ховається під капотом – там встановлено 5,0-літровий компресорний V8, який на моделі 2011 року розвиває 510 к. с. та 625 Н∙м.

салон jaguar xkr
У салоні встановлено спортивні крісла
Фото: Jaguar

Велике 4,8-метрове авто виготовлене з алюмінію, тому важить лише 1,6 тонни. Із 6-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 280 км/год.

Від стандартної версії заряджене купе Jaguar XKR відрізняється агресивнішими бамперами, "жабрами" на капоті та загостреним спойлером.

Jaguar XKR
Авто здатне розвинути 280 км/год
Фото: Topcars UA

Крім того, Jaguar XKR отримав 20-дюймові диски, а ззаду видно чотири вихлопні труби. У салоні встановили спортивні сидіння.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили попередника цієї моделі — яскравий кабріолет Jaguar XJS.

Також Фокус писав, що в столиці помітили новітній 830-сильний суперкар Ferrari за $340 000.