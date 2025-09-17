Украинцы покупают больше авто из США: самые популярные "битки" (фото)

Спрос на авто из США в Украине продолжает расти в 2025 году. Самыми популярными являются электромобили Tesla.

За август в Украине впервые поставили на учет 5,1 тыс. авто из США, что на 6% больше, чем в июле. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст подержанных авто из США в Украине составляет 5,3 года. Подавляющее большинство из них — так называемые "битки", то есть автомобили после ДТП.

Tesla Model Y остается самым популярным авто из США в Украине Фото: Tesla Motors

Подавляющее большинство авто из США в Украине (46%) — электрокары. Доля бензиновых автомобилей составляет 40%, гибридов — 7%, дизельных моделей — 4%, а авто ГБО — 3%.

Самые популярные авто из США на украинском рынке в 2025 году — электромобили Tesla. Эти модели занимают первые два места в рейтинге. Также пользуются спросом компактные бензиновые кроссоверы.

Самые популярные авто из США в Украине за август 2025 года:

Tesla Model Y — 812 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 639 ед. Ford Escape — 383 ед. Nissan Rogue — 263 ед. Tesla Model S — 239 ед.

Между прочим, спрос на авто из Китая в Украине растет еще быстрее и среди них тоже лидируют электромобили.

