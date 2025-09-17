Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Українці купують більше авто зі США: найпопулярніші "битки" (фото)

авто з США
Попит на авто зі США в Україні зростає | Фото: topgir.com.ua

Попит на авто зі США в Україні продовжує зростати у 2025 році. Найпопулярнішими є електромобілі Tesla.

Related video

За серпень в Україні вперше поставили на облік 5,1 тис. авто зі США, що на 6% більше, аніж у липні. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Середній вік вживаних авто зі США в Україні становить 5,3 року. Переважна більшість із них – так звані "битки", тобто автомобілі після ДТП.

Tesla Model Y
Tesla Model Y залишається найпопулярнішим авто зі США в Україні
Фото: Tesla Motors

Переважна більшість авто зі США в Україні (46%) – електрокари. Частка бензинових автомобілів становить 40%, гібридів – 7%, дизельних моделей – 4%, а авто ГБО – 3%.

Найпопулярніші авто зі США на українському ринку в 2025 році – електромобілі Tesla. Ці моделі займають перші два місця в рейтингу. Також користуються попитом компактні бензинові кросовери.

Важливо
ЗСУ — в пріоритеті: Гетманцев пояснив, чому скасують пільги на електромобілі в Україні
ЗСУ — в пріоритеті: Гетманцев пояснив, чому скасують пільги на електромобілі в Україні

Найпопулярніші авто зі США в Україні за серпень 2025 року:

  1. Tesla Model Y – 812 зареєстрованих авто.
  2. Tesla Model 3 – 639 од.
  3. Ford Escape – 383 од.
  4. Nissan Rogue – 263 од.
  5. Tesla Model S – 239 од.

Між іншим, попит на авто з Китаю в Україні зростає ще швидше і серед них теж лідирують електромобілі.

Також Фокус розповідав про найпопулярніші нові авто на українському ринку.