Роскошные и беспроблемные: названы самые надежные авто премиум-класса (фото)

Lexus IS
Lexus IS признали самым надежным премиальным авто | Фото: Lexus

Современные авто не настолько долговечны, как модели 80-х или 90-х и особенно разница в качестве ощутима в премиальном сегменте. Впрочем, на рынке остались надежные авто премиум-класса.

Выбирая дорогое авто, покупатели стремятся получить максимум за свои средства и это значит, что модель должна быть не только роскошная, мощная и богато оснащена, но и беспроблемная. Самые надежные авто премиум-класса назвали на сайте GoBankingRates.

За основу рейтинга взяли результаты исследования надежности автомобилей, проведенного компанией iSeeCars. Все выбранные дорогие модели имеют индекс надежности не менее 8 из 10.

Мерседес Е-Класс Купе
Mercedes E-Class Coupe неплохо себя зарекомендовал
Фото: Mercedes-Benz

Самое надежное авто премиум-класса — проверенный временем седан Lexus IS 350, который выпускают с 2013 года и который недавно в очередной раз обновили. Примечательно, что в пятерку лучших попали только японские и немецкие модели и среди них нет ни одного кроссовера.

Важно
Топ 5 надежных премиальных автомобилей:

  1. Lexus IS 350 — рейтинг надежности 8,5 из 10.
  2. Mercedes-Benz E-Class Coupe — 8,3 из 10.
  3. Lexus LS 500 — 8,2 из 10.
  4. Mercedes-Benz E-Class — 8,2 из 10.
  5. Audi A5 — 8 из 10.

