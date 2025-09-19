Розкішні і безпроблемні: названо найнадійніші авто преміумкласу (фото)

Сучасні авто не настільки довговічні, як моделі 80-х чи 90-х і особливо різниця в якості відчутна у преміальному сегменті. Утім, на ринку залишилися надійні авто преміумкласу.

Обираючи дороге авто, покупці прагнуть отримати максимум за свої кошти і це значить, що модель має бути не лише розкішна, потужна і багато оснащена, але й безпроблемна. Найнадійніші авто преміумкласу назвали на сайті GoBankingRates.

За основу рейтингу взяли результати дослідження надійності автомобілів, проведеного компанією iSeeCars. Усі обрані дорогі моделі мають індекс надійності не менш ніж 8 з 10.

Mercedes E-Class Coupe непогано себе зарекомендував Фото: Mercedes-Benz

Найнадійніше авто преміумкласу – перевірений часом седан Lexus IS 350, який випускають із 2013 року і який нещодавно вкотре оновили. Примітно, що до п’ятірки кращих потрапили лише японські та німецькі моделі й серед них немає жодного кросовера.

Топ 5 надійних преміальних автомобілів:

Lexus IS 350 – рейтинг надійності 8,5 із 10. Mercedes-Benz E-Class Coupe – 8,3 із 10. Lexus LS 500 – 8,2 із 10. Mercedes-Benz E-Class – 8,2 із 10. Audi A5 – 8 із 10.

