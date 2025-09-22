Заброшенная легенда: самое красивое авто всех времен простояло 15 лет в гараже (видео)

В США возвращают к жизни заброшенный кабриолет Jaguar E-Type 1974 года. Последние 15 лет знаменитый спорткар пылился в гараже.

Редкий Jaguar E-Type последней серии не эксплуатировался с 2010 года. О нем рассказали на Youtube-канале WD Detailing.

Владелец рассказал, что унаследовал E-Type от своего покойного тестя. В свое время тот взялся восстановить авто и начал с двигателя V12. Механик отремонтировал карбюраторы, но внезапно ушел из жизни и процесс реставрации остановился.

Спорткар помыли и почистили Фото: скриншот / YouTube

После этого автомобилем никто не занимался и он 15 лет стоял в гараже. За это время спорткар покрылся слоем грязи, а в его салоне завелись мыши. Двигатель заводится, однако Jaguar не ездит.

Jaguar E-Type отмыли и отчистили снаружи и внутри. Особого внимания заслуживала складная мягкая крыша и съемный пластиковый верх.

Автомобиль оснащен 275-сильным V12 Фото: скриншот / YouTube

Оказалось, что Jaguar E-Type неплохо сохранился. Его кузов и кожаный салон в хорошем состоянии. В реставрацию авто надо вложить 20-30 тысяч долларов, но его стоимость значительно больше — примерно 90-100 тысяч.

Jaguar E-Type — один из самых легендарных спорткаров 60-х и 70-х. Энцо Феррари назвал элегантную модель самым красивым авто всех времен.

Салон Jaguar E-Type хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Кабриолет Jaguar E-Type 1974 года оснащен 5,3-литровым V12 на 275 сил и 4-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч.

Кстати, в Украине недавно обнаружили редкий BMW 70-х в хорошем состоянии и с интересной историей. В свое время на нем ездил первый космонавт Украины Леонид Каденюк.

Также Фокус писал, что 99-летний Ford T завелся и поехал после десятилетий простоя на улице.