Долгожительница Лиззи: знаменитый 99-летний Ford поехал после лет простоя на улице (видео)

В США смогли вернуть к жизни кабриолет Ford T 1926 года. Знаменитое массовое авто не один год ржавело под открытым небом.

Related video

Заброшенный Ford T давно не эксплуатировался и стоял под открытым небом. Недавно его приобрели на онлайн аукционе и решили отреставрировать. Новый владелец показывает процесс восстановления авто на Youtube-канале Mortske Repair.

Ford T комплектный и сохранил родные фары и колеса со спицами, однако его состояние после лет простоя на улице оставляет желать лучшего. Кузов авто ржавый, внутренняя отделка повреждена.

Двигатель Ford T покрыт слоем грязи, а в двух его цилиндрах нашли гнезда мышей. Мотор отчистили и отремонтировали магнето и подали топливо — и он ожил, хотя при этом даже загорелся.

Авто не один год стояло под открытым небом Фото: скриншот / YouTube

Мало того, Ford T смог сам проехаться. После этого автомобилю заменили карбюратор, и после этого двигатель заработал более стабильно.

Важно

Раритеты во дворе: обнаружена секретная коллекция редких авто несуществующей марки (видео)

Знаменитый Ford T — первая массовая модель авто в мире. С 1908 по 1927 год выпущено более 15 миллионов этих машин, однако сейчас их не так уж и много в рабочем состоянии. Модель получила прозвище "Жестяная Лиззи".

Двигатель завели, хотя он загорелся Фото: скриншот / YouTube

Ford T оснащен 2,9-литровой четверкой, которая на модели 1926 года развивала 23 л. с. Максимальная скорость составляет 72 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал о культовом американском спорткаре 70-х за $300 000 в новом состоянии.

Также мы писали о возрождении знаменитой премиальной марки Packard.