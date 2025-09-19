Довгожителька Ліззі: знаменитий 99-річний Ford поїхав після років простою надворі (відео)

У США змогли повернути до життя кабріолет Ford T 1926 року. Знамените масове авто не один рік іржавіло просто неба.

Занедбаний Ford T давно не експлуатувався та стояв просто неба. Нещодавно його придбали на онлайн аукціоні та вирішили відреставрувати. Новий власник показує процес відновлення авто на Youtube-каналі Mortske Repair.

Ford T комплектний і зберіг рідні фари та колеса зі спицями, проте його стан після років простою надворі залишає бажати кращого. Кузов авто іржавий, внутрішнє оздоблення пошкоджене.

Двигун Ford T покритий шаром бруду, а у двох його циліндрах знайшли гнізда мишей. Мотор відчистили і відремонтували магнето та подали пальне – і він ожив, хоча при цьому навіть загорівся.

Авто не один рік стояло просто неба Фото: скриншот / YouTube

Мало того, Ford T зміг сам проїхатися. Після цього автомобілю замінили карбюратор, і після цього двигун запрацював стабільніше.

Знаменитий Ford T – перша масова модель авто у світі. Із 1908 по 1927 рік випущено понад 15 мільйонів цих машин, проте зараз їх не так вже й багато в робочому стані. Модель отримала прізвисько "Бляшана Ліззі".

Двигун завели, хоча він загорівся Фото: скриншот / YouTube

Ford T оснащений 2,9-літровою четвіркою, яка на моделі 1926 року розвивала 23 к. с. Максимальна швидкість становить 72 км/год.

