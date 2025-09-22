Занедбана легенда: найкрасивіше авто всіх часів простояло 15 років у гаражі (відео)

У США повертають до життя занедбаний кабріолет Jaguar E-Type 1974 року. Останні 15 років знаменитий спорткар припадав пилом у гаражі.

Related video

Рідкісний Jaguar E-Type останньої серії не експлуатувався із 2010 року. Про нього розповіли на Youtube-каналі WD Detailing.

Власник розповів, що успадкував E-Type від свого покійного тестя. Свого часу той взявся відновити авто і почав з двигуна V12. Механік відремонтував карбюратори, але раптово пішов із життя і процес реставрації зупинився.

Спорткар помили та відчистили Фото: скриншот / YouTube

Після цього автомобілем ніхто не займався і він 15 років стояв у гаражі. За цей час спорткар покрився шаром бруду, а в його салоні завелися миші. Двигун заводиться, проте Jaguar не їздить.

Jaguar E-Type відмили і відчистили зовні та всередині. Особливої уваги заслуговували складний м’який дах та знімний пластиковий верх.

Автомобіль оснащений 275-сильним V12 Фото: скриншот / YouTube

Виявилося, що Jaguar E-Type непогано зберігся. Його кузов та шкіряний салон у гарному стані. В реставрацію авто треба вкласти 20-30 тисяч доларів, але його вартість значно більша – приблизно 90-100 тисяч.

Важливо

Джентльменський спорткар: у Києві помітили рідкісний 500-сильний Jaguar (фото)

Jaguar E-Type – один із найлегендарніших спорткарів 60-х і 70-х. Енцо Феррарі назвав елегантну модель найкрасивішим авто всіх часів.

Салон Jaguar E-Type добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

Кабріолет Jaguar E-Type 1974 року оснащений 5,3-літровим V12 на 275 сил та 4-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість становить 235 км/год.

До речі, в Україні нещодавно виявили рідкісний BMW 70-х у гарному стані та з цікавою історією. Свого часу на ньому їздив перший космонавт України Леонід Каденюк.

Також Фокус писав, що 99-річний Ford T завівся та поїхав після десятиліть простою надворі.