Культовая капсула времени: обнаружен знаменитый Pontiac 1970 года в новом состоянии (видео)

В США обнаружили идеально сохранившееся купе Pontiac Firebird 1970 года. Знаменитый спорткар все 55 лет находился в руках одного владельца.

Pontiac Firebird второго поколения за более чем полвека проехал всего 25,7 тыс. км, то есть это капсула времени. Коллекционный автомобиль показали в видео на Youtube-канале Carfinder.

Спорткар проехал всего 25,7 тыс. км Фото: скриншот / YouTube

Владелец купил Pontiac Firebird в 1970 году, что он подтверждает сохранившимися документами и чеками на авто. Спорткар до сих пор сохраняет старые калифорнийские номера, которые уже не выдают. Сейчас американец решил все же продать капсулу времени.

Pontiac Firebird очень мало эксплуатировался и хранился в гараже. Об автомобиле заботились, поэтому его состояние близко к идеальному. Кузов и салон выглядят как новые. Спорткар легко поддерживает скорость 120 км/ч на трассе.

Это купе Pontiac Firebird Esprit оснащено 5,7-литровым V8 мощностью 255 л.с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 9 с, а максимальная скорость составляет 175 км/ч.

Авто оснащено 255-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Комплектация Pontiac Firebird Esprit включает усилитель руля, передние дисковые тормоза и спортивные передние сиденья, разделенные консолью.

