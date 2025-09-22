Культова капсула часу: виявлено знаменитий Pontiac 1970 року в новому стані (відео)
У США виявили ідеально збережене купе Pontiac Firebird 1970 року. Знаменитий спорткар усі 55 років перебував у руках одного власника.
Pontiac Firebird другого покоління за понад пів століття проїхав лише 25,7 тис. км, тобто це капсула часу. Колекційний автомобіль показали у відео на Youtube-каналі Carfinder.
Власник купив Pontiac Firebird у 1970 році, що він підтверджує збереженими документами та чеками на авто. Спорткар досі зберігає старі каліфорнійські номери, які вже не видають. Зараз американець вирішив усе ж таки продати капсулу часу.Важливо
Pontiac Firebird дуже мало експлуатувався та зберігався у гаражі. Про автомобіль дбали, тому його стан близький до ідеального. Кузов та салон виглядають як нові. Спорткар легко підтримує швидкість 120 км/год на трасі.
Це купе Pontiac Firebird Esprit оснащене 5,7-літровим V8 потужністю 255 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає приблизно 9 с, а максимальна швидкість становить 175 км/год.
Комплектація Pontiac Firebird Esprit включає підсилювач керма, передні дискові гальма та спортивні передні сидіння, розділені консоллю.
