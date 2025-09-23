Фантастическая живучесть: культовый Corvette 60-х завелся после серьезного пожара (видео)

В США смогли оживить обгоревшее купе Chevrolet Corvette 1967 года. Легендарный спорткар выглядит страшно, но при этом без проблем заводится.

Коллекционный спорткар Chevrolet Corvette Stingray пострадал от пожара в гараже, но отказывается "умирать". О живучем авто рассказал новый его владелец — механик Пеоттер в видео на своем Youtube-канале Peotter's Auto Body & Spa.

Пеоттер отмечает, что Chevrolet Corvette принадлежит давнему другу его семьи Скотту с конца 80-х. Механик даже в свое время помогал перекрасить его.

Машина обгорела случайно — во время заправки газонокосилки в гараже Скотт пролил бензин на горячую выхлопную трубу (они у Corvette по бокам). Американец запаниковал и случайно опрокинул канистру с горючим, что только усилило пламя.

Двигатель Chevrolet Corvette заводится Фото: скриншот / YouTube

В результате, обгорел весь гараж, а у Chevrolet Corvette серьезно пострадали задняя часть и крыша. Кузов спорткара изготовлен из стеклопластика, который расплавился.

Салон Chevrolet Corvette получил меньшие повреждения, а 5,3-литровый 300-сильный двигатель V8 вообще смогли завести после того, как очистили его воздушный фильтр от пепла, подали ток и топливо.

Спорткар пройдет реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Теперь новый владелец отреставрирует Chevrolet Corvette до оригинального состояния, хоть это и будет нелегко.

Между прочим, недавно в США дотла сгорел автовоз с суперкарами, среди которых были и новые Chevrolet Corvette.

Также Фокус писал, что в Украину привезли новый Chevrolet Corvette Z06 на 670 сил.