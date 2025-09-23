Фантастична живучість: культовий Corvette 60-х завівся після серйозної пожежі (відео)

У США змогли оживити обгоріле купе Chevrolet Corvette 1967 року. Легендарний спорткар має страшний вигляд, але при цьому без проблем заводиться.

Колекційний спорткар Chevrolet Corvette Stingray постраждав від пожежі в гаражі, але відмовляється "помирати". Про живуче авто розповів новий його власник – механік Пеоттер у відео на своєму Youtube-каналі Peotter's Auto Body & Spa.

Пеоттер зазначає, що Chevrolet Corvette належить давньому другу його сім’ї Скотту з кінця 80-х. Механік навіть свого часу допомагав перефарбувати його.

Машина обгоріла випадково – під час заправки газонокосарки в гаражі Скотт пролив бензин на гарячу вихлопну трубу (вони у Corvette з боків). Американець запанікував і випадково перекинув каністру з пальним, що тільки посилило полум’я.

Двигун Chevrolet Corvette заводиться Фото: скриншот / YouTube

У результаті, обгорів увесь гараж, а в Chevrolet Corvette серйозно постраждали задня частина та дах. Кузов спорткара виготовлений зі склопластику, який розплавився.

Салон Chevrolet Corvette зазнав менших ушкоджень, а 5,3-літровий 300-сильний двигун V8 взагалі змогли завести після того, як очистили його повітряний фільтр від попелу, подали струм та пальне.

Спорткар пройде реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Тепер новий власник відреставрує Chevrolet Corvette до оригінального стану, хоч це і буде нелегко.

Між іншим, нещодавно в США вщент згорів автовоз із суперкарами, серед яких були і нові Chevrolet Corvette.

Також Фокус писав, що в Україну привезли новий Chevrolet Corvette Z06 на 670 сил.