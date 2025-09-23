В Украине используют "Таврию" для перевозки крупного рогатого скота (видео)

Компактный ЗАЗ "Таврия" превратили в скотовоз. Оказалось, что городское авто вполне подходит для перевозки крупного рогатого скота.

"Таврию" с теленком в багажнике заметили в Борисполе Киевской области. Курьезное видео с автомобилем опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Instagram.

Теленка каким-то образом удалось заметить в багажник компактного 3,7-метрового автомобиля, хотя в видео видно, что животному там не слишком комфортно.

Стоит отметить, что для перевозки крупного рогатого скота использовали грузопассажирский вариант "Таврии" — ЗАЗ-11024. Он отличается иными дверями багажника, которые добавляют внутреннего пространства. Кстати, их привязали веревкой, чтобы они не открывались.

Грузовая "Таврия" ЗАЗ-11024 выпускалась с 1991 по 1997 и с 1999 по 2007 год. Автомобиль предлагался с карбюраторными бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (51 л.с.) и 1,2 л (58 л.с.). Как оказалось, мотор "Таврии" справился с дополнительной нагрузкой в багажнике.

