В Україні використовують "Таврію" для перевезення великої рогатої худоби (відео)

Компактний ЗАЗ "Таврія" перетворили на скотовоз. Виявилося, що міське авто цілком підходить для перевезення великої рогатої худоби.

"Таврію" з телям у багажнику помітили у Борисполі на Київщині. Курйозне відео з автомобілем опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Instagram.

Теля якимось чином вдалося помітити у багажник компактного 3,7-метрового автомобіля, хоча у відео видно, що тварині там не надто комфортно.

Варто відзначити, що для перевезення великої рогатої худоби використали вантажопасажирський варіант "Таврії" — ЗАЗ-11024. Він вирізняється інакшими дверима багажника, які додають внутрішнього простору. До речі, їх прив’язали мотузкою, аби вони не відкривалися.

Вантажна "Таврія" ЗАЗ-11024 випускалася з 1991 по 1997 та з 1999 по 2007 рік. Автомобіль пропонували з карбюраторними бензиновими двигунами об’ємом 1,1 л (51 к. с.) і 1,2 л (58 к. с.). Як виявилося, мотор "Таврії" справився із додатковим навантаженням у багажнику.

