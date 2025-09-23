В ЕС начали отказываться от знака аварийной остановки авто: что предлагают взамен (фото)
Знак аварийной остановки авто в виде треугольника вскоре станет историей. Ему придумали высокотехнологичную современную замену.
Первой страной, которая запретит знак аварийной остановки, станет Испания. Произойдет это уже 1 января 2026 года, сообщает сайт Motor.es.
На смену знаку придет специальный прибор V-16, который в Испании называют baliza ("маяк"). Это специальный маячок, который мигает, поэтому является более видимым в темноте, чем классический аварийный треугольник.
К тому же, V-16 передает координаты автомобиля, который остановился на дороге, через специальную онлайн платформу DGT 3.0. Это ускорит оказание помощи при ДТП или неисправностях.
За отсутствие маячка с 2026 года испанских водителей будут штрафовать на 200 евро даже в случае, если старый треугольный знак аварийной остановки у них есть.
Цена V-16 baliza составляет примерно 40-50 евро, а срок работы прибора — не менее 12 лет. Генеральное управление дорожного движения Испании публикует перечень моделей маячков, которые прошли сертификацию в специальной лаборатории и допущены к использованию.
Ранее Фокус сообщал, что украинских водителей в Польше начнут штрафовать на 22 800 гривен.
Также мы писали, что в Украине упростили торговлю подержанными автомобилями.