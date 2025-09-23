В ЄС почали відмовлятися від знаку аварійної зупинки авто: що пропонують натомість (фото)
Знак аварійної зупинки авто у вигляді трикутника невдовзі стане історією. Йому придумали високотехнологічну сучасну заміну.
Першою країною, яка заборонить знак аварійної зупинки, стане Іспанія. Станеться це вже 1 січня 2026 року, повідомляє сайт Motor.es.
На зміну знаку прийде спеціальний прилад V-16, який в Іспанії називають baliza ("маяк"). Це спеціальний маячок, який блимає, тому є більш видимим у темноті, аніж класичний аварійний трикутник.
До того ж, V-16 передає координати автомобіля, який зупинився на дорозі, через спеціальну онлайн платформу DGT 3.0. Це пришвидшить надання допомоги при ДТП чи несправностях.
За відсутність маячка з 2026 року іспанських водіїв штрафуватимуть на 200 євро навіть у випадку, якщо старий трикутний знак аварійної зупинки в них є.
Ціна V-16 baliza складає приблизно 40-50 євро, а термін роботи приладу — щонайменше 12 років. Генеральне управління дорожнього руху Іспанії публікує перелік моделей маячків, які пройшли сертифікацію у спеціальній лабораторії та допущені до використання.
