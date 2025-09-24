Воплощение элегантности: в Киеве заметили раритетный британский суперкар (фото)
В Киеве сфотографировали очень редкое купе Aston Martin Vanquish 2013 года. Элегантный суперкар оснащен 573-сильным V12 и способен развить более 320 км/ч.
Aston Martin Vanquish второго поколения является раритетом не только в Украине, ведь всего выпущено всего 2387 таких купе. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.
Суперкар Aston Martin Vanquish второй генерации выпускался с 2012 по 2018 годы. Он заменил модель DBS и стал последним и самым мощным представителем семейства Aston Martin DB9.
Купе Aston Martin Vanquish отличается стремительным элегантным дизайном с длинным капотом, высокой оконной линией и плавными формами кузова. Его салон отделан дорогой кожей и полированным алюминием.Важно
Под капотом Aston Martin Vanquish 2013 года установлен 5,9-литровый атмосферный V12, который развивает 573 л.с. и 630 Н∙м. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП.
Aston Martin Vanquish разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с, а максимальная скорость составляет 324 км/ч. Суперкар оснащен адаптивными амортизаторами и карбоново-керамическими тормозами.
