Втілення елегантності: у Києві помітили раритетний британський суперкар (фото)

У Києві сфотографували дуже рідкісне купе Aston Martin Vanquish 2013 року. Елегантний суперкар оснащений 573-сильним V12 і здатен розвинути понад 320 км/год.

Aston Martin Vanquish другого покоління є раритетом не лише в Україні, адже всього випущено лише 2387 таких купе. Його фото з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Суперкар вирізняється елегантним дизайном Фото: Topcars UA

Суперкар Aston Martin Vanquish другої генерації випускали з 2012 по 2018 роки. Він замінив модель DBS і став останнім і найпотужнішим представником сімейства Aston Martin DB9.

Авто оснащене 573-сильним V12 Фото: Topcars UA

Купе Aston Martin Vanquish вирізняється стрімким елегантним дизайном із довгим капотом, високою віконною лінією та плавними формами кузова. Його салон оздоблений дорогою шкірою та полірованим алюмінієм.

Під капотом Aston Martin Vanquish 2013 року встановлено 5,9-літровий атмосферний V12, який розвиває 573 к. с. і 630 Н∙м. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП.

Aston Martin Vanquish здатен розвинути 324 км/год Фото: Topcars UA

Aston Martin Vanquish розганяється до 100 км/год за 3,6 с, а максимальна швидкість становить 324 км/год. Суперкар оснащений адаптивними амортизаторами та карбоново-керамічними гальмами.

