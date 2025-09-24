Капсулы времена на 3,5 млн евро: на аукцион выставили лучшие спортивные BMW (фото)

В Мюнхене на аукцион выставили большую коллекцию заряженных BMW. С молотка уйдут более двух десятков баварских спорткаров разных годов выпуска, причем большинство из них — в новом состоянии.

Коллекция The Best of M ("Лучшие из М") насчитывает 22 спортивных BMW, подавляющее большинство из них — продукция подразделения BMW Motorsport. Общая стоимость спорткаров составляет примерно 3,5 миллиона евро. О них рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

BMW Z8 Alpina Фото: RM Sotheby’s

Все автомобили в отличном состоянии, а значительная их часть — капсулы времени с минимальным пробегом. К примеру, родстер BMW Z1 1990 года проехал всего 83 км, а седан BMW M3 CRT 2011 года — только 168 км.

BMW Z1 с пробегом 83 км Фото: RM Sotheby’s

Самое старое авто в коллекции — BMW 2002 Turbo 1975 года. Самым дорогим является легендарный суперкар BMW M1 1980 года, за который планируют получить до 600 000 евро.

В 380 000 евро оценили редкий родстер BMW Z8 Alpina 2003 года, а лимитированное купе BMW M3 GTS 2010 года с пробегом 176 км — в 280 000 евро. 250 000 евро стоит знаменитый BMW M3 E30 1990 года в редком исполнении Sport Evolution.

BMW 2002 Turbo Фото: RM Sotheby’s BMW M3 Sport Evolution Фото: RM Sotheby’s BMW Z3 M Coupe Фото: RM Sotheby’s BMW Z4 M Фото: RM Sotheby’s BMW M3 CRT Фото: RM Sotheby’s BMW M3 GTS Фото: RM Sotheby’s

Всего в коллекции сразу 9 BMW M3 разных годов выпуска, которые представляют все поколения заряженной модели. Также есть три BMW M4, компактные спорткары BMW 1M и M2, заряженные купе и кабриолеты BMW Z3 M и Z4 M.

