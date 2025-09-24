Капсули часи на 3,5 млн євро: на аукціон виставили найкращі спортивні BMW (фото)

У Мюнхені на аукціон виставили велику колекцію заряджених BMW. Із молотка підуть понад два десятки баварських спорткарів різних років випуску, причому більшість із них – у новому стані.

Related video

Колекція The Best of M ("Найкращі з М") нараховує 22 спортивних BMW, переважна більшість із них — продукція підрозділу BMW Motorsport. Загальна вартість спорткарів становить приблизно 3,5 мільйона євро. Про них розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

BMW Z8 Alpina Фото: RM Sotheby’s

Усі автомобілі в чудовому стані, а значна їх частина – капсули часу з мінімальним пробігом. Приміром, родстер BMW Z1 1990 проїхав усього 83 км, а седан BMW M3 CRT 2011 року – тільки 168 км.

BMW Z1 із пробігом 83 км Фото: RM Sotheby’s

Найстаріше авто в колекції – BMW 2002 Turbo 1975 року. Найдорожчим є легендарний суперкар BMW M1 1980 року, за який планують отримати до 600 000 євро.

Важливо

Ексклюзив за $19 мільйонів: найдорожчий суперкар сучасності продадуть на аукціоні (фото)

У 380 000 євро оцінили рідкісний родстер BMW Z8 Alpina 2003 року, а лімітоване купе BMW M3 GTS 2010 року з пробігом 176 км – в 280 000 євро. 250 000 євро коштує знаменитий BMW M3 E30 1990 року в рідкісному виконанні Sport Evolution.

BMW 2002 Turbo Фото: RM Sotheby’s BMW M3 Sport Evolution Фото: RM Sotheby’s BMW Z3 M Coupe Фото: RM Sotheby’s BMW Z4 M Фото: RM Sotheby’s BMW M3 CRT Фото: RM Sotheby’s BMW M3 GTS Фото: RM Sotheby’s

Загалом, у колекції одразу 9 BMW M3 різних років випуску, які представляють всі покоління зарядженої моделі. Також є три BMW M4, компактні спорткари BMW 1M та M2, заряджені купе й кабріолети BMW Z3 M і Z4 M.

Між іншим, нещодавно в Україні виявили рідкісний седан BMW 70-х із дуже цікавою історією.

Також Фокус повідомляв, що оригінальна Tatra 1941 року пішла з молотка за 300 тис. євро.