Результаты удивили: определены самые крутые и наименее крутые авто на рынке (фото)

Самые крутые автомобили в мире — немецкие. Такого мнения придерживается подавляющее большинство опрошенных автолюбителей.

Крутость автомобильных брендов определяла британская компания MoneySuperMarket, которая опросила 5000 автомобилистов из 20 стран мира. Об этом пишет издание Mirror.

Респондентов попросили определить самые крутые и наименее крутые автомобили. Большинство из них поставили на первые места немецкие марки.

Наиболее поляризующей маркой является Tesla Фото: Tesla

В 16 странах самым крутым брендом стал Mercedes-Benz. Ему отдали предпочтение в большинстве стран Европы и Северной Америки. BMW лидирует в четырех странах — Бразилии, Индии, Италии и Японии.

Самые крутые автомобили современности:

Mercedes-Benz — 76%. BMW — 72%. Audi — 69%. Tesla — 45%. Volkswagen — 38%.

К бренду Skoda отмечено преимущественно нейтральное отношение. А наиболее поляризующей маркой является Tesla, ведь она попала в топ 5 самых крутых авто и одновременно возглавляет рейтинг наименее крутых брендов. Также респонденты поставили низкие оценки Kia и Subaru.

Наименее крутые авто на рынке:

Тесла — 31%. Kia — 27%. Subaru — 24%. Nissan — 22%. BYD — 19%.

