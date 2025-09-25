Результати здивували: визначено найкрутіші та найменш круті авто на ринку (фото)
Найкрутіші автомобілі у світі – німецькі. Такої думки дотримується переважна більшість опитаних автолюбителів.
Крутість автомобільних брендів визначала британська компанія MoneySuperMarket, яка опитала 5000 автомобілістів із 20 країн світу. Про це пише видання Mirror.
Респондентів попросили визначити найкрутіші та найменш круті автомобілі. Більшість із них поставили на перші місця німецькі марки.
У 16 країнах найкрутішим брендом став Mercedes-Benz. Йому віддали перевагу в більшості країн Європи та Північної Америки. BMW лідирує у чотирьох країнах – Бразилії, Індії, Італії та Японії.
Найкрутіші автомобілі сучасності:
- Mercedes-Benz – 76%.
- BMW – 72%.
- Audi – 69%.
- Tesla – 45%.
- Volkswagen – 38%.
До бренду Skoda відзначено переважно нейтральне ставлення. А найбільш поляризуючою маркою є Tesla, адже вона попала до топ 5 найкрутіших авто і водночас очолює рейтинг найменш крутих брендів. Також респонденти поставили низькі оцінки Kia і Subaru.
Найменш круті авто на ринку:
- Tesla – 31%.
- Kia – 27%.
- Subaru – 24%.
- Nissan – 22%.
- BYD – 19%.
