Новая технология Shell позволит заряжать электромобили всего за 10 минут

Компания Shell разработала технологию, которая существенно ускорит зарядку электромобилей. Специальная терможидкость для батарей позволит безопасно заряжать их значительно более мощным током.

Благодаря разработке Shell быстрая зарядка батареи электрокара ускорится примерно в 5 раз. Об этом сообщает сайт Auto Swiat.

Новая терможидкость Shell создана совместно с британской инжиниринговой фирмой RML Group. Она не проводит электрический ток и призвана эффективнее охлаждать блоки аккумуляторов.

Как известно, быстрая зарядка сильно нагревает батарею. Оптимальной является температура 25 градусов Цельсия, а уже при 50 градусах уже существует риск повреждения компонентов аккумуляторов. Вот почему качественное охлаждение позволяет увеличить напряжение и мощность зарядного устройства и, соответственно, ускорить процесс.

В Shell продемонстрировали экспериментальную батарею с новой терморидиной. Ее емкость составляет 34 кВт∙ч, а зарядка с 10 до 80% занимает всего 10 минут.

К тому же, использование новой жидкости Shell позволит упростить конструкцию системы охлаждения батареи, то есть сделать ее проще и дешевле в производстве.

Между прочим, недавно CATL представила батарею для электрокаров без лития, которая служит 20 лет и не боится сильных морозов.

