В Украине подорожала зарядка электрокаров: какие цены в 2025 году

Зарядить электромобиль в Украине стало дороже. Эксперты подсчитали, является ли эксплуатация электрокара по-прежнему более выгодной, чем использование автомобиля с ДВС.

В последнее время стоимость зарядки электрокаров на платных станциях в Украине увеличилась. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Средняя цена зарядки электрокара на "медленной" зарядной станции (переменным током) выросла за июль до 15,52 гривен за 1 кВт∙ч, а на быстрой (постоянным током 80-100 кВт) — до 17,65 гривен за 1 кВт∙ч.

Эксперты института подсчитали, что при среднем расходе электроэнергии 20 кВт∙ч на 100 км и быстрой зарядке стоимость пробега 100 км составляет 353,3 грн.

Для сравнения: 100 км на компактном авто с ГБО (при расходе 12 л/100 км) составит 410 гривен. На бензиновой модели с расходом 10 л на 100 км стоимость 100 км пробега — 600 грн.

Вместе с тем эксперты отмечают, что зарядить электромобиль в домашних условиях еще дешевле и выгоднее, ведь тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменился. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт∙ч, то есть 100 км пробега обойдутся менее чем в 90 гривен. А в случае зарядки по ночному тарифу эта сумма уменьшается вдвое.

Отмечается, что из 178 тыс. зарегистрированных в Украине электрокаров примерно 40% имеют батареи емкостью 50 кВт∙ч и более, то есть лучше приспособлены для дальних поездок.

Итак, простой подсчет показывает, что электромобили в Украине остаются значительно дешевле в эксплуатации, чем авто с двигателями внутреннего сгорания.

