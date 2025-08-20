В Україні подорожчала зарядка електрокарів: які ціни в 2025 році

Зарядити електромобіль в Україні стало дорожче. Експерти підрахували, чи досі експлуатація електрокара є вигіднішою за використання авто з ДВЗ.

Останнім часом вартість зарядки електрокарів на платних станціях в Україні збільшилася. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Середня ціна зарядки електрокара на "повільній" зарядній станції (змінним струмом) зросла за липень до 15,52 гривень за 1 кВт∙год, а на швидкій (постійним струмом 80-100 кВт) – до 17,65 гривень за 1 кВт∙год.

Експерти інституту підрахували, що при середній витраті електроенергії 20 кВт∙год на 100 км та швидкій зарядці вартість пробігу 100 км становить 353,3 грн.

Для порівняння: 100 км на компактному авто з ГБО (при витраті 12 л/100 км) складе 410 гривень. На бензиновій моделі з витратою 10 л на 100 км вартість 100 км пробігу – 600 грн.

Разом із тим експерти відзначають, що зарядити електромобіль у домашніх умовах ще дешевше і вигідніше, адже тариф на електроенергію для побутових споживачів не змінився. Він становить 4,32 грн за 1 кВт∙год, тобто 100 км пробігу обійдуться менш ніж у 90 гривень. А у випадку зарядки за нічним тарифом ця сума зменшується удвічі.

Зазначається, що із 178 тис. зареєстрованих в Україні електрокарів приблизно 40% мають батареї ємністю 50 кВт∙год і більше, тобто краще пристосовані для дальніх поїздок.

Отже, простий підрахунок показує, що електромобілі в Україні залишаються значно дешевшими в експлуатації, аніж авто з двигунами внутрішнього згоряння.

