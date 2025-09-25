Нова технологія Shell дозволить заряджати електромобілі всього за 10 хвилин

Компанія Shell розробила технологію, яка суттєво пришвидшить зарядку електромобілів. Спеціальна терморідина для батарей дозволить безпечно заряджати їх значно потужнішим струмом.

Завдяки розробці Shell швидка зарядка батареї електрокара пришвидшиться приблизно в 5 разів. Про це повідомляє сайт Auto Swiat.

Нова терморідина Shell створена спільно з британською інжиніринговою фірмою RML Group. Вона не проводить електричний струм і покликана ефективніше охолоджувати блоки акумуляторів.

Як відомо, швидка зарядка сильно нагріває батарею. Оптимальною є температура 25 градусів Цельсія, а вже при 50 градусах вже існує ризик пошкодження компонентів акумуляторів. Ось чому якісне охолодження дозволяє збільшити напругу та потужність зарядного пристрою і, відповідно, прискорити процес.

У Shell продемонстрували експериментальну батарею з новою терморідиною. Її ємність становить 34 кВт∙год, а зарядка з 10 до 80% займає лише 10 хвилин.

До того ж, використання нової рідини Shell дозволить спростити конструкцію системи охолодження батареї, тобто зробити її простішою і дешевшою у виробництві.

Між іншим, нещодавно CATL представила батарею для електрокарів без літію, яка служить 20 років і не боїться сильних морозів.

Також Фокус розповідав, що в Україні скасують пільги на електромобілі.