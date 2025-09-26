В Украине изменили процедуру продажи автомобилей: что стоит знать автолюбителям

Продажи авто в Украине будут происходить по новым правилам. Автосалоны теперь обязаны информировать покупателей о расходе топлива и вредных выбросах машин.

Новая процедура продажи автомобилей утверждена постановлением Кабинета министров №1182 от 25 сентября. Оно вносит изменения в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющими идентификационные номера.

Отныне в шоуруме каждое новое авто должно быть дополнено плакатом или электронным дисплеем с информацией о нем. В частности, автосалон должен указать тип топлива данной модели, паспортный расход топлива и уровень вредных выбросов СО2.

Информация должна быть подана в доступной для восприятия форме. Плакаты необходимо обновлять раз в полгода, а данные на дисплее — раз в 3 месяца.

Кроме того, Министерство развития общин и территорий отныне должно составлять справочник расхода топлива и выбросов СО2, который будет доступен онлайн. В нем должна содержаться информация обо всех новых авто, а также списки топ-10 самых экономных и экологичных моделей с различными типами двигателей (бензиновые, дизельные, гибридные и т.д.).

