В Україні змінили процедуру продажу автомобілів: що варто знати автолюбителям

Продажі авто в Україні відбуватимуться за новими правилами. Автосалони тепер зобов’язані інформувати покупців про витрати пального та шкідливі викиди машин.

Нова процедура продажу автомобілів затверджена постановою Кабінету міністрів №1182 від 25 вересня. Вона вносить зміни до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

Відтепер в шоурумі кожне нове авто повинне бути доповнене плакатом або електронним дисплеєм з інформацією про нього. Зокрема, автосалон повинен вказати тип пального даної моделі, паспортну витрату пального та рівень шкідливих викидів СО2.

Інформація повинна бути подана у доступній для сприйняття формі. Плакати необхідно оновлювати раз на пів року, а дані на дисплеї – раз на 3 місяці.

Крім того, Міністерство розвитку громад та територій віднині повинне складати довідник витрати пального та викидів СО2, який буде доступний онлайн. У ньому повинна міститися інформація про всі нові авто, а також списки топ 10 найекономніших та найекологічніших моделей із різними типами двигунів (бензинові, дизельні, гібридні тощо).

