Смогут испытать все желающие: Mazda выпустила недорогой экстремальный спорткар (фото)

Линейку Mazda MX-5 Miata пополнила топовая экстремальная версия Spirit Racing 12R. Спорткару увеличили мощность и улучшили и так отличную управляемость.

Кабриолет Mazda MX-5 Spirit Racing 12R будет относительно недорогим (5 миллионов иен или $33 300), однако его выпустят лимитированной серией из 200 автомобилей. Об этом сообщается официальном сайте Mazda.

Впрочем, испытать спорткар Mazda смогут все желающие, хотя лишь виртуально. Дело в том, что этот автомобиль появится в компьютерной игре Gran Turismo 7.

Авто появится в компьютерной игре Gran Turismo 7 Фото: Mazda

Новая Mazda MX-5 Spirit Racing 12R получила более мощный 2,0-литровый двигатель на 197 сил. В нем заменили поршни, распределительные валы, головку блока цилиндров и выхлопную систему.

Кроме того, спорткар получил регулируемые амортизаторы Bilstein, тормоза Brembo с красными суппортами, новые низкопрофильные шины и распорки, которые увеличиваю жесткость кузова.

Отличить кабриолет Mazda MX-5 Spirit Racing 12R от стандартной модели можно по обвесу, заостренному заднему спойлеру и черным колесным дискам Rays TE37. В салоне установили спортивные сиденья Recaro.

В салоне установили спортивные кресла Recaro Фото: Mazda

В перспективе линейку Spirit Racing расширят — заряженные версии появятся у других моделей Mazda.

