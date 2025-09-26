Зможуть випробувати всі охочі: Mazda випустила недорогий екстремальний спорткар (фото)

Лінійку Mazda MX-5 Miata поповнила топова екстремальна версія Spirit Racing 12R. Спорткару збільшили потужність та покращили і так чудову керованість.

Кабріолет Mazda MX-5 Spirit Racing 12R буде відносно недорогим (5 мільйонів єн або $33 300), проте його випустять лімітованою серією із 200 автомобілів. Про це повідомляється офіційному сайті Mazda.

Утім, випробувати спорткар Mazda зможуть всі охочі, хоча лише віртуально. Річ у тім, що цей автомобіль з’явиться у комп’ютерній грі Gran Turismo 7.

Авто з'явиться в комп'ютерній грі Gran Turismo 7 Фото: Mazda

Нова Mazda MX-5 Spirit Racing 12R отримала потужніший 2,0-літровий двигун на 197 сил. У ньому замінили поршні, розподільчі вали, головку блоку циліндрів та вихлопну систему.

Крім того, спорткар отримав регульовані амортизатори Bilstein, гальма Brembo з червоними суппортами, нові низькопрофільні шини та розпірки, які збільшую жорсткість кузова.

Відрізнити кабріолет Mazda MX-5 Spirit Racing 12R від стандартної моделі можна за обвісом, загостреним заднім спойлером та чорними колісними дисками Rays TE37. У салоні встановили спортивні сидіння Recaro.

У салоні встановили спортивні крісла Recaro Фото: Mazda

У перспективі лінійку Spirit Racing розширять – заряджені версії з’являться в інших моделей Mazda.

Між іншим, в Україні виконали яскравий тюнінг Mazda MX-5 Miata.

Також Фокус писав, що на ринок виходить нова Mazda CX-5 2025.